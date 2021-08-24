عبد اللطيف المكي: نثمّن صمود رئيس الجمهورية أمام الضغوط الكبيرة عليه للذهاب في سيناريوهات سيئة

قال الثلاثاء 24 أوت، القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي إنّ سفينة تونس سترسو على شاطئ السلام ، رغم الظرف الصعبة الذي قال إنّه "سنتعلم جميعا مما نمر به الآن" .وأضاف المكي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك "لقد عارضت مثل الكثيرين ما قام به السيد رئيس الجمهورية معتقدا أنه كان بالإمكان حلولا أخرى لما تراكم من مشاكل منسجمة مع روح الدستور و نصه لكن ذلك لا يثني عن الانخراط في جهود البحث عن الحلول مهما كانت صعوبة الظرف في إطار القانون والاحترام و الهدوء ".وتابع عبد اللطيف المكي" لا يمنع أن نسجل إيجابية صمود رئيس الجمهورية و من معه ممن يصْدقونه الرأي و القول أمام الضغوط الكبيرة عليه للذهاب في سيناريوهات سيئة و قوية يبذلها الخناسون الوسواسون من بعض المتدخلين في هذا الإتجاه."، معتبرا أنّ "هذا الصمود هو أحد الشروط الضرورية لنفكر تفكيرا وسطيا و لتحويل هذه الأزمة إلى فرصة جيدة لتونس و لكل التونسيين و بكل التونسيين".