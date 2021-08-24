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سمير ديلو : "الدستور مانجموش نحترموه احترام غير ربع"

Publié le Mardi 24 Août 2021 - 09:35قراءة: 0 د, 28 ث
أكد القيادي في النهضة سمير ديلو في مداخلة له على اذاعة جوهرة,أن تمديد العمل بالتدابير الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية كانت خطوة منتظرة,موضحا أن عدم تحديد أجال التمديد يزيد من حالة الغموض التي ستكون لها عواقب سيئة على الديمقراطية.

و أضاف ديلو,أنه في ظل الغموض الحاصل, يبقى القرار في يد جهة واحدة وشخص واحد وهذا يهدد الديمقراطية.

و قال ديلو إنه لا يمكن أن يناقش الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لأنها لم تتم في اطار قراءة و مرجعية دستورية متابعا قوله "الدستور مانجموش نحترموه احترام غير ربع"..


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