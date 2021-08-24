سمير الوافي ساخرا: أرجو أن لا يصل انحناء الغنوشي الي تطليق ابنته من رفيق عبد السلام الذي ساهم في تعكير العلاقة مع الرئيس

سخر الاثنين 23 أوت، الاعلامي سمير الوافي من قرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اعفاء كافة أعضاء المكتب التنفيذي للحركة.وقال الوافي "بعد أن تنازل الى حد إستعداده لمعاقبة قواعد النهضة على تطاولها على رئيس الجمهورية...راشد الغنوشي يعفي كامل المكتب التنفيذي بكل أعضائه من مهامه...وربما مستعد أيضا للتضحية بالجميع ويبقى وحده في الحركة...مطبقا سياسة " الإنحناء للعاصفة " التي يعتبرها الكثيرون تذللا...!!!".وعلق ساخرا "أرجو أن لا يصل ذلك الإنحناء أو التذلل...إلى حد تطليق إبنته من صهره رفيق عبد السلام الذي ساهم في تعكير العلاقة مع الرئيس...!!!".وكانت حركة النّهضة أعلنت الإثنين، إعفاء جميع أعضاء مكتبها التّنفيذي، وإعادة تشكيله "بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النّجاعة المطلوبة".كما رفضت حركة "النهضة" الأحد، "أي محاولة للتشهير" بعائلة الرئيس قيس سعيد، وتعهدت باتخاذ "الإجراءات التأديبية" ضد أي عضو بها تثبت من خلال تدويناته "الإساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي".وجددت الحركة "التأكيد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية".