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بينها الهبة الصينية زمن عبد السلام: نقابة السلك الدبلوماسي تُطالب بفتح عديد الملفات من 2012 إلى اليوم

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 19:33قراءة: 1 د, 24 ث
أكد كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي، إبراهيم الرزقي، اليوم الإثنين 23 أوت 2021، وجود تجاوزات وملفات فساد في السلك الديبلوماسي ومن الضروري الكشف عنها.

وشدد إبراهيم الرزقي خلال مداخلته على اذاعة شمس على ضرورة فتح كل الملفات المتعلقة بالفساد والتي شابتها خروقات وإخلالات مشيرا إلى أن من بين الملفات قضية الهبة الصينية خلال إشراف الوزير الأسبق رفيق عبد السلام على وزارة الشؤون الخارجية.

ولفت إلى أن عديد من التعيينات الديبلوماسية لم تكن وفقا للكفاءة مصرحا "هناك أشخاص ليست لهم الأستاذية ولا الإجازة وتمت ترقيتهم إلى رتبة وزير مفوض".

كما دعا الى ضرورة الاسراع بنشر نتائج عمل وتقرير لجنة التحقيق الاداري والمالي الذي قامت به هيئة الرقابة العامة بوزارة الشؤون الخارجية منذ شهر نوفمبر 2019 في اطار الكشف عن ملفات الفساد بالوزارة طيلة العشرية الأخيرة.

ودعا كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إيلاء القطاع الديبلوماسي الأولوية وفتح كل ملفات الفساد للنهوض بهذا القطاع.

بعد قرارات 25 جويلية كل السفراء تلقوا تعليمات بعدم التفاعل والحديث في الموضوع

كما أكد كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي، إبراهيم الرزقي، أنه بعد القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد كل السفراء تلقوا تعليمات من الإدارة المركزية بوزارة الخارجية بعدم التفاعل والخوض في الموضوع.

وتساءل إبراهيم الرزقي هل من المقبول بعد قرارت 25 جويلية البعثات الديبلوماسية لا تتفاعل ولا تتحرك أمام الهجمات على الدولة وقرارات رئيس الجمهورية والدستور؟.

وتابع بأن سفير تونس لدى واشنطن لم يتفاعل مع هذه التعليمات فتمت إقالته في حين عديد السفراء على غرار سفير بروكسال وإيطاليا تفاعلوا مع التعليمات".

وشدد كاتب عام نقابة السلك الدبلوماسي، على أن عديد المقتضيات لا تحتاج للتعليمات للخوض فيها قائلا "لا نحتاج تعليمات للدفاع عن السياسة الخارجية وعن قرارات رئيس الجمهورية"'.




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