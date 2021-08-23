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سبيطلة: زوج يقتل ابنته وزوجته عن طريق الخطأ

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 10:50قراءة: 0 د, 24 ث
شهدت الليلة الفارطة منطقة القرعة الحمرة التابعة لمعتمدية سبيطة من ولاية االقصرين والمحاذية لحدود معتمدية السبالة التابعة لولاية سيدي بوزيد، حادثة أليمة خلال إحياء حفل زفاف.

وتتمثل الحادثة وفق اذاعة شمس في أن أحد الأشخاص وهو أصيل السبالة كان بصدد اللعب والرقص ببندقية صيد وهي عادات قديمة في عدة أرياف من ولايتي سيدي بوزيد والقصرين، وحسب المعطيات الأولية اطلق النار على وجه الخطأ ليصيب ابنته البالغة 5 سنوات وزجته بطلق ناري لتفارقا الحياة .
هذا وقد تم فتح بحث في الغرض.

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