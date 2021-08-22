أسامة الصغير: بيان حركة النهضة الأخير لا يُمثّلني

شدد النائب المجمد بالبرلمان والقيادي في حركة النهضة، أسامة الضغير، اليوم الأحد 22 أوت 2021، على أن البيان الأخير للحركة الذي يحمل فيه المسؤولية للقواعد لا يمثله.
وأبرز الصغير في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك أن "الأولى التدقيق في من دفع الخطاب السياسي للتحريض والتجييش ضد الخصوم السياسيين".
وكانت حركة "النهضة" رفضت، الأحد ، "أي محاولة للتشهير" بعائلة الرئيس قيس سعيد، وتعهدت باتخاذ "الإجراءات التأديبية" ضد أي عضو بها تثبت من خلال تدويناته "الإساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي".
وفي بلاغ نشرته مساء الأحد , أعلنت النهضة هذا الموقف "تبعا لما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية (الجمعة) من تهجم بعض الأطراف على شخصه الكريم، أو تعرض لعائلته المحترمة"، بحسب بيان حركة النهضة.
وجددت الحركة "التأكيد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية".
وتابعت: "نعبر عن تضامننا التام مع عائلة رئيس الجمهورية، إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو اقحامها في التجاذبات، ورفضنا لهذا السلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا.".
وأردفت: "نؤكد (...) استعدادنا لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي من قواعدنا يثبت من خلال تدويناته الإساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي".
ومنذ فترة، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وخاصة "فايسبوك"، انتقادات متبادلة لسعيد وقيادات في "النهضة" بين أنصار الطرفين بلغت حد السباب والشتائم..
وأبرز الصغير في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على فايسبوك أن "الأولى التدقيق في من دفع الخطاب السياسي للتحريض والتجييش ضد الخصوم السياسيين".
وكانت حركة "النهضة" رفضت، الأحد ، "أي محاولة للتشهير" بعائلة الرئيس قيس سعيد، وتعهدت باتخاذ "الإجراءات التأديبية" ضد أي عضو بها تثبت من خلال تدويناته "الإساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي".
وفي بلاغ نشرته مساء الأحد , أعلنت النهضة هذا الموقف "تبعا لما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية (الجمعة) من تهجم بعض الأطراف على شخصه الكريم، أو تعرض لعائلته المحترمة"، بحسب بيان حركة النهضة.
وجددت الحركة "التأكيد على ضرورة النأي بالخطاب السياسي عن الشحن والتجييش والتحريض، واحترام هيبة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية".
وتابعت: "نعبر عن تضامننا التام مع عائلة رئيس الجمهورية، إزاء أي محاولة للتشهير بها، أو اقحامها في التجاذبات، ورفضنا لهذا السلوك المشين، لما فيه من انتهاك للحرمات، والمواثيق الأخلاقية، والقوانين والقيم التي ينبني عليها مجتمعنا.".
وأردفت: "نؤكد (...) استعدادنا لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي من قواعدنا يثبت من خلال تدويناته الإساءة لأي كان والابتعاد عن أخلاقيات الخطاب السياسي".
ومنذ فترة، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وخاصة "فايسبوك"، انتقادات متبادلة لسعيد وقيادات في "النهضة" بين أنصار الطرفين بلغت حد السباب والشتائم..
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 231145