سليمان: شركة COROPLAST لصناعة الكوابل تُحوّل المصنع الي مخزن وتُحيل أكثر من ألف عامل على البطالة

كشف الأحد 21 أوت، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن شركة لصناعة الكوابل بجهة سليمان من ولاية نابل أحالت أكثر من ألف عامل على البطالة.وأوضح المنتدى أن شركة COROPLAST لصناعة الكوابل وبعد ايهام العملة بايقاف النشاط بصفة مؤقتة قامت في ظرف اقل من اربع و عشرين ساعة باخلاء المكان وتحويله من معمل إلى مخزن وهذا بمباركة من الادارة الجهوية للديوانة التى منحت ترخيص للشركة وفي ظل صمت السلط المحلية وتجاهلها للموضوع.من ناحية أخرى أعلن معتمد سليمان أنه تبعا للغلق المفاجئ لشركة Coroplast فرع سليمان و بمتابعة للموضوع من قبل السيد والي نابل تقرر عقد جلسة عمل يوم الإثنين 23 اوت 2021 بمقر معتمدية سليمان على الساعة العاشرة صباحا تحت اشراف معتمد سليمان بحضور جميع الأطراف المعنية تفقدية الشغل ، الإتحاد الجهوي للشغل بنابل ، الإتحاد المحلي للشغل بسليمان ، الإتحاد المحلي للصناعة و التجارة بسليمان و الممثل القانوني للشركة للنظر في تأمين حقوق العملة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .