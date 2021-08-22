"أنصار قيس سعيد يرفعون شعار "الشعب معاك أمام البيت الأبيض ‎‎

نشر الأحد 21 أوت، نوفل سعيد وهو شقيق رئيس الجمهورية، صورة لبعض أنصار الرئيس قيس سعيد أمام البيت الابيض يرفعون شعارات مساندة للرئيس.ورفع أنصار الرئيس الراية الوطنية والأمريكية وبعض الشعارات على غرار "الشعب يساند الرئيس قيس سعيد" و "تونس مع قيس سعيد ضد الفساد" وأيضا "قيس سعيد من أجل ديمقراطية في تونس دون فساد"...