الهاروني يرفع مجموعة من القضايا ضد أشخاص وصفحات تورطوا في تشويهه

أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني في بلاغ للراي العام أنه توجه في الأسبوع المنقضي بعدد من الشكايات إلى القضاء التونسي ضد عدد من الأشخاص والصفحات وكل من سيكشف عنه البحث ممن اشترك في حملة تشويه وكذب وتحريض استهدفت شخصه بشكل مركز قبل 25 جويلية 2021 وبعد هذا التاريخ.وأكد الهاروني ان حملة الكذب والتشويه هذه ساهمت في تسميم المناخ العام في البلاد وانجرت عن ذلك كله تداعيات خطيرة موضحا انه تمت كل المعاينات القانونية اللازمة قبل إحالة ملفات الشكايات على القضاء التونسي.وشدد عبدالكريم الهاروني على ثقته في القضاء التونسي الذي يبقى احد ركائز دولة القانون والدعامة الاساسية لحفظ الحقوق والحريات مؤكدا للرأي العام حرصه على متابعة الشكايات مع إحاطة التونسيين بتطورات الملفات بما يتلاءم و احترام الإجراءات القضائية وذلك في إطار حق المواطن في معرفة الحقيقة كاملة.