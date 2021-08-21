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فسفاط قفصة تنفي منحها راتبا شهريا بـ60 ألف دينار لقاضي

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 20:39قراءة: 0 د, 20 ث
نفت شركة فسفاط قفصة اليوم السبت 21 أوت 2021، الخبر الذي تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي حول تقاضي أحد القضاة راتبا شهريا مقداره ستون ألف دينار من شركة فسفاط قفصة.

وأكدت أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة وأن لا علاقة لها بالقاضي المذكور ودعت العموم إلى التحري من هذه الأخبار المضلّلة التي من شأنها خلق مزيد الارباك وزعزعة الثقة بين الشركة ومحيطها الاجتماعي.

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