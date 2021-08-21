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قلب العاصمة ... محاصرة 10 عناصر اجرامية خطيرة

Publié le Samedi 21 Août 2021 - 13:34قراءة: 0 د, 18 ث
تمكن يوم أمس 20 أوت 2021 اعوان وإطارات منطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من محاصرة وايقاف 10 عناصر اجرامية خطيرة بقلب العاصمة صادرة في شأنهم عدّة مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنيّة وهياكل قضائيّة مختلفة من أجل تورّطهم في قضايا عدليّة موضوعها "السرقة وتكوين عصابة والإعتداء بالعنف الشديد".


وقد تم الاحتفاظ بهم باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لاحالتهم على مصادر التفتيش .

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