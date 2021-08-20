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إنهاء مهام والي بن عروس

Publié le Vendredi 20 Août 2021 - 18:51قراءة: 0 د, 6 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 20 أوت 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيّد علي سعيّد بمهام والي بولاية بن عروس.

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