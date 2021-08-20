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ملف القاضي الطيب راشد: مجلس التأديب يجتمع للمرة الثالثة

Publié le Vendredi 20 Août 2021 - 09:50قراءة: 0 د, 26 ث
أن يجتمع اليوم الجمعة 20 أوت 2021 للمرة الثالثة مجلس التأديب التابع للمجلس الأعلى للقضاء، للنظر في الملف التأديبي للرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وفق ما أفادت اذاعة موزاييك.

وكان تم بعد تأجيل مجلس التأديب في مناسبتين سابقتين، الأولى بسبب تواجد راشد خارج البلاد، والثانية بسبب استظهاره بما يفيد إصابته بفيروس كورونا.

وسبق للمجلس الأعلى للقضاء، واستنادا إلى تقارير التفقدية العامة لوزارة العدل، أن رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، مع تجميد عضويته بالمجلس إلى حين بتّ مجلس التأديب في ملفه التأديبي.



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