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الديوانة تحبط عملية تهريب مبالغ هامة من العملة وسيارات فاخرة بقيمة 7 مليون دينار

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 13:38قراءة: 0 د, 43 ث
تمكنت مصالح إدارة الأبحاث الديوانية إثر عمل استعلامي من الكشف عن عملية تهريب مبالغ هامة من العملة التونسية والسيارات الفاخرة بقيمة جملية ناهزت 7 مليون دينار.

وتتمثل تفاصيل العملية وفق بلاغ للديوانة, في توفر معلومات لدى إدارة الأبحاث الديوانية مفادها قيام مواطن تونسي مقيم بالخارج بتهريب مبالغ من العملة واخفائها بمحل كائن بإحدى ضواحي العاصمة، فتم إثر التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة المحل المذكور وبتفتيشه تم العثور داخله على مبالغ من العملة التونسية ناهزت 4 مليون دينار إضافة إلى مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 30 ألف دينار.



كما تم العثور على ثلاث سيارات فاخرة تحمل ترقيم منجمي توقيفي و لوحات منجمية لسيارات أخرى قدرت قيمتها الجملية بحوالي 3مليون دينار.

تم تحرير محضر حجز في الغرض تطبيقا لأحكام مجلة الصرف وللاحكام القانونية المتعلقة بحجز الأموال مجهولة المصدر والتي لم يتم إثبات شرعية مسكها، وتتواصل التحريات والأبحاث اللازمة في الغرض.









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