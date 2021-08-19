خليل البرعومي: النهضة لم تحسن إدارة المرحلة لكن مش من حق رموز الفساد أن يقفزوا من السفينة مدعين الطهر

قال الخميس 19 أوت القيادي بحركة النهضة خليل البرعومي، إن "أول إصلاح يجب القيام به هو تخليص المشهد من النفاق والفساد السياسي ثم تجديد الطبقة السياسية".وأوضح البرعومي، في تدوينة على حسابه بموقع الفيسبوك، انه "بعد مرور اكثر من عشرين يوما على الإجراءات الاستثنائية نرى عديد الأسماء التي وقع تتبعها بتهم سياسية (العياري بعض نواب الكرامة، معروف..) وآخرين بتهم فساد جلهم من دوائر تحيا وبعض شظايا النداء الذين يقولون ما لا يفعلون".وأضاف "شوهوا المشهد السياسي ويدعون الشرف ثم قلبو الفيستة..طبعا تبقى الكلمة الفصل للقضاء الحر والنزيه خاصة في ظل اجراءات ادارية غير قانونية وغير دستورية".وتابع "يمكن القول ان النهضة لم تحسن إدارة مرحلة أو ابتلعتها منظومة فاسدة أو أو أو ولكن مش من حق رموز هذه المنظومة والذين سيروا مصالحها ان يقفزوا من السفينة مدعين الطهر".