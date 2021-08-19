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المنستير: وفاة امرأة وإصابة 08 أشخاص بعد اقتحام شخص منزلهم واطلاق النار عليهم

Publié le Jeudi 19 Août 2021 - 11:21قراءة: 0 د, 29 ث
وات - لقيت امرأة في العقد الثالث من عمرها (وهي أم لطفلين) مصرعها، فجر اليوم الخميس بولاية المنستير، كما اصيب 08 أشخاص آخرين، على اثر اقتحام شخص يبلغ من العمر 18 سنة، من أصحاب السوابق العدلية، منزلهم وإطلاق النار عليهم من بندقية صيد، وفق ما أفاد به مصدر امني (وات)

وأضاف ذات المصدر أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، حيث غادره 03 منهم بعد تلقي العلاج، في حين مازال 05 اخرون تحت المراقبة الصحية.

وتعود أسباب هذه الحادثة، وفق المعطيات الاولية الى مشاكل شخصية، وقد تعهدت فرقة الشرطة العدلية بالمدينة، البحث في القضية.

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