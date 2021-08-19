الجبل الاحمر - الاطاحة بزعيم عصابة اجرامية خطيرة في حقه احكام سجنية ومناشير تفتيش

تمكن يوم أمس 18 أوت 2021 اعوان دوريّة تابعة لمركز الامن الوطني بحيّ الرمانة بمنطقة الأمن الوطني بالعمران من إلقاء القبض على زعيم عصابة اجرامية خطيرة عمره 30 سنة قاطن بالجبل الاحمر محلّ مناشير تفتيش لفائدة المحكمة الإبتدائيّة بمنوبة من أجل تورطه في قضايا عدليّة موضوعها "تكوين وفاق إجرامي والسرقة" وصادرة في شأنه أحكام تقضي بسجنه لمدّة 6 سنوات.



واعترف المتهم بارتكاب سلسلة من عمليات السلب والنهب.





بتفتيشه تم حجز اسلحة بيضاء بحوزته ومبلغ مالي وكمية من المخدرات .



بمراجعة النيابة العموميّة بمنوبة، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه



