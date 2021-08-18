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مبروك كرشيد: العديد من السياسيين والنواب لا زالوا تحت تأثير صدمة 25 جويلية

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 23:03قراءة: 0 د, 52 ث
قال النائب مبروك كرشيد بأن العديد من السياسيين والنواب لا زالوا تحت تأثير الصدمة السياسية ,(صدمة 25 جويلية ) الى حد اللحظة .

وحول اللقاء الذي جمعهم بالاتحاد العام التونسي للشغل ,قال كرشيد في حوار على اذاعة شمس يوم الاربعاء 18 أوت 2021 أن الجلسة مع الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كانت مفيدة .

وتابع قائلا.. ’’أكبر منظمة وطنية تؤكــد بأن اجراءات 25 جويلية كانت ضرورية لتونس للخروج من الأزمة السياسية .

واضاف كرشيد قائلا ..’’الاتحاد يفكر في حلول جدية للخروج من الازمة’’ .

وصرح مبروك كرشيد بأن اتحاد الشغل يده ممدودة لرئاسة الجمهورية وغيرها في هذا الظرف الحساس ,وفكرة عدم الرجوع لما قبل 25 جويلية اصبحت مترسخة لديه.

واشار كرشيد الى أن 'الإجراءات الإستثنائية قد تدوم 6 أشهر وفرضية تعليق العمل بالدستور قائمة.
وقال كرشيد الاجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية كانت ضرورة لتونس .
وشدد كرشيد على أن حركة النهضة أصبحت من الماضي السحيق بعــد أن اعتبروا الدولة غنيمة في اشارة لتعويضات 25 جويلية بحسب تعبيره .




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