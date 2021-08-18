عبد الله العبيدي: هناك أطراف أجنبية في منشآت حساسة بتونس

أكد الديبلوماسي السابق عبد الله العبيدي اليوم الأربعاء 18 أوت 2021، أن هناك أطراف أجنبية موجودة بمنشآت حساسة في تونس وتساعد قواتنا على المراقبة.وفي حوار له على اذاعة شمس, قال عبد الله العبيدي أن القوات التونسية موجودة على الحدود التونسية لكن ليس بالعدد الكافي وتفتقد لبعض التجهيزات.وتحدث العبيدي عن وجود تعاون عسكري بين تونس وعدة دول، مشددا في هذا السياق على أن هناك قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، وتابع الوجود العسكري الأمريكي وغيره حاضر في بلادنا.