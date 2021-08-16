صعدت التونسية أنس جابر للمرتبة 20 لأول مرة في مسيرتها بعد أن كانت في المرتبة 22 في الشهر الفارط وذلك بعد نجاحها في بلوغ ربع نهائي دورة مونتريال الكندية.
أنس جابر تصعد في الترتيب العالمي لمحترفات التنس
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الاثنين 16 أوت 2021 | 7 محرم 1443
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