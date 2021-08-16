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أنس جابر تصعد في الترتيب العالمي لمحترفات التنس

Publié le Lundi 16 Août 2021 - 21:15قراءة: 0 د, 9 ث
صعدت التونسية أنس جابر للمرتبة 20 لأول مرة في مسيرتها بعد أن كانت في المرتبة 22 في الشهر الفارط وذلك بعد نجاحها في بلوغ ربع نهائي دورة مونتريال الكندية.

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