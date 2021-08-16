أنس جابر تصعد في الترتيب العالمي لمحترفات التنس

صعدت التونسية أنس جابر للمرتبة 20 لأول مرة في مسيرتها بعد أن كانت في المرتبة 22 في الشهر الفارط وذلك بعد نجاحها في بلوغ ربع نهائي دورة مونتريال الكندية.



