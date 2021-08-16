تم فجر اليوم الاثنين، وضع النائب المجمد عن ولاية القصرين، محمد صالح اللطيفي ، تحت الإقامة الحبرية بمنزله الكائن بسليمان الرياض بولاية نابل، وفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة "الجوهرة أف أم".
وضع النائب محمد صالح اللطيفي قيد الإقامة الجبرية
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