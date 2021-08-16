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وضع النائب محمد صالح اللطيفي قيد الإقامة الجبرية

Publié le Lundi 16 Août 2021 - 10:24قراءة: 0 د, 9 ث
تم فجر اليوم الاثنين، وضع النائب المجمد عن ولاية القصرين، محمد صالح اللطيفي ، تحت الإقامة الحبرية بمنزله الكائن بسليمان الرياض بولاية نابل، وفق ما أكده مصدر أمني لاذاعة "الجوهرة أف أم".

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