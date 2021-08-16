سفير تونس بالقاهرة: قيس سعيد استجاب لنداء شعبه بانهاء مهزلة البرلمان والنواب

قال سفير تونس بمصر محمد بن يوسف في حوار بقناة " اكسترا المصرية" ان اجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية هدفت لانقاذ البلاد بسبب برلمان تصاعد فيه الخلاف ووصل الى الاشتباك بالأيدي والعنف اللفظي والجسدي.وأضاف السفير التونسي " في الحكومة السابقة مع تدهور الوضع الصحي اكتشفنا أن الحكومة بلا أهداف وبلا أفق للاصلاح".وتابع السفير " في وقت عانينا فيه من الجائحة بدى وكأن الداعمين لحكومة المشيشي يقتسمون المناصب في ظل الأزمة".يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء 25 جويلية الماضي خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.