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نقابات اطارات فسفاط قفصة تعلّق على الايقافات الأخيرة: ننزّه كافة الاطارات من الشبهات المغرضة والشركة تتعرض لحملة شرسة

Publié le Samedi 14 Août 2021 - 08:37قراءة: 0 د, 23 ث
نشرت الجمعة 13 أوت، النقابات الأساسية لاطارات شركة فسفاط قفصة التابعة لاتحاد الشغل بيانا في علاقة بالايقافات الاخيرة بخصوص قضية نقل الفسفاط التي أثارها مرصد رقابة.
وقالت النقابة المذكورة انها تنزه كافة الاطارات من الشبهات المغرضة ضدهم منبهة الي ان الشركة تتعرض لحملة شرسة وممنهجة حسب نص البيان.
يذكر انه وفي اطار قضية نقل الفسفاط تم ايقاف 14 شخصا وادراج 3 اشخاص في التفتيش من بينهم النائب عن جهة قفصة لطفي علي.


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