المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجد يؤكد تراجع الوفيات المبلغ عنها اسبوعيا ⁠

أكد المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، اليوم الجمعة،تراجع الوفيات المبلغ عنها أسبوعيا.

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وذكر المرصد في بلاغ له أن حصيلة الوفيات التي تم نشرها اليوم 13 أوت تمثل عدد الوفيات المبلغ عنها يوم 11أوت والوفيات التي حدثت في الأيام السابقة ولم يقع الاعلان عنها في الابان.

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وكشف المرصد أن الوفيات المبلغ عنها انخفضت إلى 33حالة ليوم 11أوت مقابل 70حالة يوم 10اوت و69حالة بالنسبة ل9أوت .

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ويأتي البلاغ في متطابقا مع تصريحات المكلف بتسيير وزارة الصحة علي مرابط الذي أكد أن مؤشرات الوضع الوبائي نزلت بمستوى كبير .

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وكانت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا بدورها أكدت تقلص مستوى الإصابات المسجلة يوميا ما انجر عنه تراجع الضغط على المستشفيات .

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