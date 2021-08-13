المنستير: إيقاف متفقد مركزي بالقباضة المالية تسلم رشوة

تعهد اليوم الجمعة 13 أوت 2021 قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بالبحث في جريمتي الارتشاء من موظف عمومي قصد فعل أمر من علائق وظيفته أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو الامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به وهو الباعث على ذلك، ومن أجل التوصل احتيالا باستعمال التهديد إلى أخذ رسوم متضمنة لالتزام طبق الفصول 82 و83 و84 و283 من المجلة الحزائية، ضد متفقد مركزي بالقباضة المالية بالمنستير مباشر لعمله بخلية المراجعة الجبائية بالمركز الجهوي لمراقبة الأداءات، حسب ما أفادت به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير و المهدية روضة بالريمة لاذاعة شمس أف أم.



وأكدت بالريمة مباشرة الأبحاث في القضية منذ 9 أوت الجاري، بعد أن تقدم وكيل شركة بشكاية ضد الموظف المذكور الذي طلب منه تمكينه من رشوة مقابل تخفيض المبلغ المثقل على الشركة التي يديرها عن السنوات المحاسبية 2017 و2018 و2019 من 3 مليون دينار إلى حدود 280 ألف دينار.



وذكرت أن صاحب الشركة مكن الموظف من مبلغ مالي نقدي ومجموعة من الصكوك البنكية، مشيرة إلى إجراء الأبحاث وإجراء التساخير الفنية.



وقد تم نصب كمين للمشتكى به بعد تسجيل المكالمات الهاتفية وتم ضبطه متلبسا بصدد تسلم مبلغ مالي، وقد تم حجزت سيارته والصكوك البنكية التابعة للشاكي، وتم الإذن بالإحتفاظ.



وعاهد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمواصلة الأبحاث في الموضوع.



المصدر - شمس



