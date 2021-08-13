صحفية بإذاعة المنستير: قضاة استولوا على أراضي دولة بمعتمدية الرجيش بعد أن حكموا فيها بالرفض لفائدة متقاضّين

أكــدت مساء اليوم الجمعة الصحفية بإذاعة المنستير نادرة اسماعيل بأن أراضي على ملك الدولة الخاص و بعد أن تم رفض تسجيلها في وقت سابق لكونها محل نزاع , قام القضاة بشرائها وتسجيلها لصالحهم علما وأن هم أنفسهم من كانوا قد حكموا فيها بالرفض لفادة متقاضين والاستلاء عليها.واشارت نادرة اسماعيل في حوار لبرنامج ’’ on air ’’ على اذاعة شمس أن ما قام به القضاة يعتبر تزوير لوثائق رسمية .و كانت إذاعة المنستير قد أعلنت اليوم حصولها على وثائق تثبت تعمد قضاة بالمحكمة الابتدائية بالمهدية تزوير أحكام استحقاقية للاستيلاء على أراض على ملك الدولة بمعتمدية رجيش من ولاية المهدية.