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رئيس الجمهورية يزور مجموعة من النساء الحرفيات في مجال صناعة الطين

Publié le Vendredi 13 Août 2021 - 17:29قراءة: 0 د, 19 ث
بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الجمعة 13 أوت 2021، إلى منطقة حي هلال بتونس العاصمة أين زار مجموعة من النساء الحرفيات في مجال صناعة الطين.
واطلع رئيس الدولة على الظروف المهنية الصعبة للمعنيات بالأمر، وأكد على مواصلة تحمل الأمانة والمسؤولية والوقوف إلى جانبهن والدفاع عن حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية وتحسين ظروف العمل.


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