جوهر بن مبارك متحدثا عن رياض جراد: زمن القحط يستقوى الجراد...كان متوقعا ان تنتهي به الرحلة زكاكري في جوقة

عاد الجمعة 13 أوت، الأستاذ في القانون الدستوري جوهر بن مبارك للتعليق عن الاساءة التي لحقته أول امس من كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد الذي تهجم عليه ووصفه بالمرتزق بسبب مواقفه الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية.
وتحدث بن مبارك عن رياض جراد دون تسميته بالقول "زمن القحط تستقوي أسراب الجراد بعددها وقدرتها على إلتهام ما تبقى من الأخضر وسط تردّد صفيرها الجمعي المزعج".
وتابع قائلا "هجمة وحشيّة تقوم بها اسراب من الجراد الجائع على العقل و العلم وتحشر كلّ عارف نزيه يفكّر بعقله في زاوية "المشعوذ". تشويه الناس و التشكيك في قيمتهم العلمية و الأخلاقية لأنهم يكشفون عورات الإنتهازيين أمر صار "سبرا" عند أسراب الطبابلية في هذا البلد".
واعتبر بن مبارك ان مستقبل جراد كان متوقعا وقال "أتذكّر "النكرة" و هو يتمسّح على جدران كليّة الحقوق بصفاقس وحيدا خجولا يتلمّس طريقه نحو قاعة درس المنازعات وكنت اراه احيانا من بعيد و انا أقطع الساحة نحو المدرّج الرئيسي لالقي محاضراتي في القانون الدستوري أمام آلاف من الطلبة جيلا بعد جيل و ها قد انتهت به الرحلة كما كان متوقع الى زكاكري في جوقة".
وتحدث بن مبارك عن رياض جراد دون تسميته بالقول "زمن القحط تستقوي أسراب الجراد بعددها وقدرتها على إلتهام ما تبقى من الأخضر وسط تردّد صفيرها الجمعي المزعج".
وتابع قائلا "هجمة وحشيّة تقوم بها اسراب من الجراد الجائع على العقل و العلم وتحشر كلّ عارف نزيه يفكّر بعقله في زاوية "المشعوذ". تشويه الناس و التشكيك في قيمتهم العلمية و الأخلاقية لأنهم يكشفون عورات الإنتهازيين أمر صار "سبرا" عند أسراب الطبابلية في هذا البلد".
واعتبر بن مبارك ان مستقبل جراد كان متوقعا وقال "أتذكّر "النكرة" و هو يتمسّح على جدران كليّة الحقوق بصفاقس وحيدا خجولا يتلمّس طريقه نحو قاعة درس المنازعات وكنت اراه احيانا من بعيد و انا أقطع الساحة نحو المدرّج الرئيسي لالقي محاضراتي في القانون الدستوري أمام آلاف من الطلبة جيلا بعد جيل و ها قد انتهت به الرحلة كما كان متوقع الى زكاكري في جوقة".
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