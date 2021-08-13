محمد اليوسفي: جرائم يومية يرتكبها رياض جراد في حق الصحافة وعلينا إيقاف المهزلة"

" جرائم يومية يرتكبها الكرونيكور رياض جراد في حق أخلاقيات المهنة ومدونات السلوك الاعلامية ومواثيق الشرف الصحفية وكراسات الشروط لمنح التراخيص للقنوات التلفزية.

هل يعقل ان يتم وصف قامة أكاديمية باسقة مثل الاستاذ عياض بن عاشور بالمشعوذ؟ هل يعقل ان يشكك نفس الكرونيكور في الكفاءة العلمية والانتاجات البحثية والفكرية للدكتور عياض بن عاشور؟ هل قرأ جراد كتابا واحدا للأستاذ بن عاشور؟ هل كتب جراد ولو مقال علمي يعتد به؟

ما هذه المهازل؟ هل تعمي أموال الخزائن السوداء لبعض مؤسسات الدولة البصائر لهذه الدرجة؟ من نصب رياض جراد متحدثا باسم رئيس الجمهورية في قناة التاسعة وخارجها مع بعض رجال الأعمال ومع من تعلقت بهم ملفات ومن يبحثون عن موطئ قدم في قصر قرطاج؟ ماهذا الكاراكوز الاعلامي؟

سؤالي هذا الأخير أتوجه به رأسا للزميل المحترم ناجي الزعيري رئيس تحريرالقناة؟

على نقابة الصحفيين وهياكل المهنة من هايكا ومجلس الصحافة أن يتحركوا لإيقاف هذه المهزلة."

قال الإعلامي محمد اليوسفي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الكرونيكور رياض جراد تورط في جرائم يومية ضد مهنة الصحافة داعيا إلى إيقاف المهزلة.وطالب محمد اليوسفي ناجي الزعيري ونقابات الإعلام بضرورة إيقاف تلك المهازل وحماية أخلاقيات المهنة الصحفية.