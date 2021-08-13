محمد اليوسفي: جرائم يومية يرتكبها رياض جراد في حق الصحافة وعلينا إيقاف المهزلة"

قال الإعلامي محمد اليوسفي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان الكرونيكور رياض جراد تورط في جرائم يومية ضد مهنة الصحافة داعيا إلى إيقاف المهزلة.
وطالب محمد اليوسفي ناجي الزعيري ونقابات الإعلام بضرورة إيقاف تلك المهازل وحماية أخلاقيات المهنة الصحفية.
وكتب اليوسفي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" جرائم يومية يرتكبها الكرونيكور رياض جراد في حق أخلاقيات المهنة ومدونات السلوك الاعلامية ومواثيق الشرف الصحفية وكراسات الشروط لمنح التراخيص للقنوات التلفزية.
وطالب محمد اليوسفي ناجي الزعيري ونقابات الإعلام بضرورة إيقاف تلك المهازل وحماية أخلاقيات المهنة الصحفية.
وكتب اليوسفي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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