نعسان: محاصرة مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش

تمكن أعوان و إطارات مركز الحرس الوطني بنعسان امس الخميس 12 اوت 2021من محاصرة و إلقاء القبض على عنصر اجرامي خطيرة مختص في السرقة بإستعمال الأسلحة البيضاء و الأعتداء بالعنف مفتش عنه لوحدات مختلفة وصادرة في شأنه 10 مناشير تفتيش في قضايا براكاجات وعنف شديد وسرقات .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.



