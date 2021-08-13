نعسان: محاصرة مجرم خطير محل 10 مناشير تفتيش

تمكن أعوان و إطارات مركز الحرس الوطني بنعسان امس الخميس 12 اوت 2021من محاصرة و إلقاء القبض على عنصر اجرامي خطيرة مختص في السرقة بإستعمال الأسلحة البيضاء و الأعتداء بالعنف مفتش عنه لوحدات مختلفة وصادرة في شأنه 10 مناشير تفتيش في قضايا براكاجات وعنف شديد وسرقات .
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.
باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.
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