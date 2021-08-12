وزير السياحة يؤكد على دور التمثيليات السياحية بالخارج للترويج لتقدم حملة التلقيح ضد كوفيد-19في تونس





أكد وزير السياحة الحبيب عمار أن تونس تتقدم بخطى ثابتة نحو تحسن الوضع الصحي وذلك بفضل المجهودات المبذولة من قبل كل الجهات المعنية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا وكذلك بفضل التقدم الملحوظ في تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح خاصة بعد تحقيق الرقم القياسي للملقحين 551.008 أي قرابة 5% من الشعب التونسي الذي تم تسجيله في يوم واحد، يوم الأحد 10 اوت، وذلك لدى إشرافه على جلسة عمل مع ممثلي السياحة بالخارج وبمشاركة رؤساء وممثلي الجامعات المهنية الوطنية في القطاع السياحي عن بعد.ودعا الحبيب عمار ممثلي السياحة بالخارج إلى مزيد الإعلام والترويج لما تم تحقيقه من تقدم استثنائي وناجع للحملة الوطنية للتلقيح ونشر الأرقام الإيجابية التي يتم تحقيقها يوميا ومزيد ترويج فاعلية البروتوكول الصحي للسياحة وكذلك المساهمة في معاضدة المجهودات الرامية إلى تسويق صورة ايجابية لبلادنا بأنها تسير نحو المناعة الجماعية تزامنا مع تسجيل انخفاض ملحوض في عدد المصابين بفيروس كورونا وفي عدد الوفيات وتقلص الضغط على المستشفيات بمختلف مناطق الجمهورية فضلا عن مواصلة تطبيق عديد الإجراءات الوقائية وتنفيذ بروتوكولات صحية في عديد القطاعات وخاصة منها البروتوكول الصحي الخاص بالقطاع السياحي.وأفاد بأن هذه المعطيات من شأنها أن تساهم في التسريع في خروج تونس من قائمة الدول الحمراء أو المصنفة ذات خطورة عالية باعتبار وأن بلادنا تتجه نحو تحقيق المناعة المجتمعية في ظل توفر مخزون من التلاقيح يبلغ الى حد الآن 6 مليون جرعة مع هدف تلقيح 50% من السكان مع حلول منتصف شهر أكتوبر القادم.