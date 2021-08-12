تكليف سمير عبد اللاوي بمهام والي بنزرت

قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تكليف سمير عبد اللاوي بمهام والي بولاية بنزرت اليوم الخميس وذلك وفق الأمر الرئاسي عدد103 الصادر بالرائد الرسمي.كما أنهى رئيس الجمهورية، تكليف محمد قويدر بمهام والي بولاية بنزرت وفق الأمر الرئاسي عدد102 لسنة 2021.وورد الأمران الرئاسيان عدد 102 و103، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه، وعلى الأمر الحكومي عدد 1405 لسنة 2016 المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية وال بولاية بنزرت، وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة وذلك وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية .وقد أدى سمير عبد اللاوي اليمين امام رئيس الجمهورية طبقا للفصل 89 من الدستور.