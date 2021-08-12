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تفاعلا مع نداء سعيّد: غرفة وكلاء وصانعي السيارات تُعلن عن تخفيضات استثنائية

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 17:26قراءة: 0 د, 35 ث
اعلنت الغرفة القومية لوكلاء وصانعي السيارات عن تمكين حرفائهم من تخفيض استثنائي على قطع الغيار وخدمات الصيانة المقدمة لهم وذلك الى غاية يوم 30 سبتمبر 2021 بدخول الغاية.

واكدت الغرفة في بلاغ صادر عنها يوم 9 اوت الجاري ان ذلك يأتي تفاعلا مع النداء الذي كان وجهه رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر لقائه الاخير برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول للمساهمة في المجهود الوطني لحماية الطاقة الشرائية للمستهلك التونسي.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد طلب خلال لقاء جمعه برئيس منظمة الاعراف سمير ماجول يوم 28 جويلية المنقضي من تجار الجملة والتفصيل وخاصة ممن يتولون التوزيع ان يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا ويبادروا بالتخفيض في الاسعار.

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