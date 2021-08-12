عقد وزير الصحة علي المرابط مساء اليوم الإربعاء 11 أوت 2021 إجتماعا بولاة الجمهورية عبر تقنية التخاطب عن بعد، خصص للنظر في سبل مساهمة السلط الجهوية في دعم الجهود وإحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة لإنجاح اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف ضد كوفيد-19 الذي أذن بتنظيمه رئيس الجمهورية يوم 15 أوت الجاري بمختلف جهات البلاد.
وزير الصحة يجتمع بالولاة عن بعد لانجاح اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف
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