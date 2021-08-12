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وزير الصحة يجتمع بالولاة عن بعد لانجاح اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف

Publié le Jeudi 12 Août 2021 - 10:14قراءة: 0 د, 16 ث
عقد وزير الصحة علي المرابط مساء اليوم الإربعاء 11 أوت 2021 إجتماعا بولاة الجمهورية عبر تقنية التخاطب عن بعد، خصص للنظر في سبل مساهمة السلط الجهوية في دعم الجهود وإحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة لإنجاح اليوم الوطني الثاني للتلقيح المكثف ضد كوفيد-19 الذي أذن بتنظيمه رئيس الجمهورية يوم 15 أوت الجاري بمختلف جهات البلاد.

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