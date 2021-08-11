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رئيس الجمهورية يستقبل وزير التربية

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 18:16قراءة: 0 د, 44 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأربعاء 11 أوت 2021 بقصر قرطاج، فتحي السلاوتي، وزير التربية، الذي كان مرفوقا بالسادة سهيل عنان، الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوحي، وسمير قرابة، رئيس الغرفة الوطنية لصانعي الكتاب المدرسي، وجمال دردور، رئيس غرفة أصحاب المكتبات.
ووجّه رئيس الدولة، بالمناسبة، بضرورة الاستعداد الجيد للعودة المدرسية القادمة حتى تدور في ظروف طيبة.

وأكد رئيس الجمهورية على أن التربية من قطاعات السيادة، ولا مستقبل لتونس إلا بتربية سليمة ترسخ قيم الحرية والعمل والأخلاق وتحصن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف. كما شدد على قيمة المعلم والأستاذ وضرورة الإحاطة بهم.

وأشار رئيس الدولة إلى أن ضرب التعليم جريمة. وحثّ على القيام بإصلاح وطني جذري للتعليم ووضع مناهج التكوين السويّ للتلاميذ لبناء تونس جديدة.

ودعا رئيس الدولة المركز الوطني البيداغوجي وأصحاب المكتبات إلى أن يساهموا في هذه اللحظة التاريخية التي تشهدها تونس عبر المبادرة بالتخفيض في الأسعار.



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