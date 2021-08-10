كل امكانيات تونس على ذمة الجزائر الحبيب

مرتجى محجوب
اللهم ألطف بأهلنا في الجزائر الشقيق و الحبيب ،
اللهم أنجدهم بغيثك النافع يطفئ نيرانا مشتعلة هنا و هناك ،
أيها الجزائر الحبيب " خيرك سابق " و من يتداعى لتونس عند المحن و الأزمات و الغصرات غير بلد المليون شهيد ،
لا أتكلم باسم السلط التونسية و لست ناطقا رسميا لها ، و لكنه الشعور العام بلا استثناء في صفوف شعب تونس :
كل امكانيات تونس البشرية و المادية و اللوجيستية وووو....على ذمة الأخ الأكبر متى شاء ،
اشتدي أزمة تنفرجي،
و يالجزائر ما يهزك نار و لا ريح
اللهم ألطف بأهلنا في الجزائر الشقيق و الحبيب ،
اللهم أنجدهم بغيثك النافع يطفئ نيرانا مشتعلة هنا و هناك ،
أيها الجزائر الحبيب " خيرك سابق " و من يتداعى لتونس عند المحن و الأزمات و الغصرات غير بلد المليون شهيد ،
لا أتكلم باسم السلط التونسية و لست ناطقا رسميا لها ، و لكنه الشعور العام بلا استثناء في صفوف شعب تونس :
كل امكانيات تونس البشرية و المادية و اللوجيستية وووو....على ذمة الأخ الأكبر متى شاء ،
اشتدي أزمة تنفرجي،
و يالجزائر ما يهزك نار و لا ريح
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