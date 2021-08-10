كل امكانيات تونس على ذمة الجزائر الحبيب

مرتجى محجوب



اللهم ألطف بأهلنا في الجزائر الشقيق و الحبيب ،

اللهم أنجدهم بغيثك النافع يطفئ نيرانا مشتعلة هنا و هناك ،



أيها الجزائر الحبيب " خيرك سابق " و من يتداعى لتونس عند المحن و الأزمات و الغصرات غير بلد المليون شهيد ،



لا أتكلم باسم السلط التونسية و لست ناطقا رسميا لها ، و لكنه الشعور العام بلا استثناء في صفوف شعب تونس :

كل امكانيات تونس البشرية و المادية و اللوجيستية وووو....على ذمة الأخ الأكبر متى شاء ،

اشتدي أزمة تنفرجي،



و يالجزائر ما يهزك نار و لا ريح





