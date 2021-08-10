مالك الجزيري يودع بطولة سانت مارينو منذ الدور الاول

لم يتمكن لاعب التنس التونسي مالك الجزيري المصنف 270 عالميا من انهاء مباراته امام البرازيلي اورلاندو لوز المصنف 311 عالميا لاسباب صحية مساء الثلاثاء في اطار الدور الاول لبطولة سانت مارينو.



وخسر مالك الجزيري المجموعة الاولى 3-6 وكان متخلفا في النتيجة خلال المجموعة الثانية 2-4 قبل ان يقرر الانسحاب.

وكان مالك الجزيري بلغ خلال الاسبوع الماضي الدور نصف النهائي لدورة ليبيريك التشيكية.



