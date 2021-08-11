الألماني Josh Cahill في رحلة ثانية على الخطوط التونسية .... انها احراج وطني... حسب تعبيره

قام الألماني Josh Cahill المختص في تقييم الخدمات الجوية حول العالم بتقييم رحلة الخطوط التونسية المتجهة من اسطنبول الى تونس على درجة رجال الأعمال وكذلك جناح كبار الشخصيات في مطار تونس قرطاج .
Josh Cahill الذي يتابعه باليوتيوب قرابة النصف مليون حول العالم بث يوم الاثنين 9 أوت فيديو انتقد الخدمات على الخطوط التونسية ... ولاحظ أن الخدمات لم تتحسن بعد سنة من تقييمه الأول في أوت 2020....
علما أن السنة الماضية قام جوش كاهيل بفيديو انتقد فيه الوضع الكارثي في الشركة مما أثار حفيظة الخطوط التونسية التي ردت على فيديو اليوتيوبر الألماني واتهمته بالتجني عليها وذلك بنشر الأكاذيب مشيرة بانه لم يقم بالاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بكورونا كما انه دخل دون اذن للاماكن المخصصة للمسافرين العاديين.
Josh Cahill الذي يتابعه باليوتيوب قرابة النصف مليون حول العالم بث يوم الاثنين 9 أوت فيديو انتقد الخدمات على الخطوط التونسية ... ولاحظ أن الخدمات لم تتحسن بعد سنة من تقييمه الأول في أوت 2020....
علما أن السنة الماضية قام جوش كاهيل بفيديو انتقد فيه الوضع الكارثي في الشركة مما أثار حفيظة الخطوط التونسية التي ردت على فيديو اليوتيوبر الألماني واتهمته بالتجني عليها وذلك بنشر الأكاذيب مشيرة بانه لم يقم بالاحتياطات اللازمة فيما يتعلق بكورونا كما انه دخل دون اذن للاماكن المخصصة للمسافرين العاديين.
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