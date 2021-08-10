جرجيس: إيقاف مُسافر أخفي شخصين داخل سبارته

تم اليوم الثلاثاء الاحتفاظ بشخص أصيل معتمدية دوز من ولاية قبلي من مواليد 1994 تعمد إخفاء شخصين داخل سيارته في الرحلة البحرية المتجهة الي مرسيليا .



وقد تفطن أعوان شرطة الحدود بالميناء التجاري بجرجيس لمخططه قبل صعوده للباخرة ,بعد أن عثروا على الشخصين مختبئين داخل السيارة وهما ايضا اصيلي معتمدية دوز من ولابة قبلي ومن مواليد 1994 حسب ما افاد مصدر أمني لاذاعة شمس أف أم .



