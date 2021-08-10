سليمان: لص المكيفات الهوائية في قبضة الامن

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بسليمان الشاطئ من الاطاحة بشاب في العقد الثالث من العمر استغل حظر الجولان و اختص خلع المحلات التجارية وسرقة المكيفات الهوائية من داخلها ثم للتفريط فيها بالبيع مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



واعترف المتهم بخلع وسرقة 5 محلات تجارية بجهة سليمان .



باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.



