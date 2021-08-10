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شمس الدين باشا يعلن إعتزال "عالم الغناء و مغادرة عالم الفن"

Publié le Mardi 10 Août 2021 - 12:13قراءة: 0 د, 19 ث
أعلن الفنان الاستعراضي شمس الدين باشا اعتزاله الغناء و مغادرة عالم الفن.
و قال شمس الدين باشا في تدوينته نشرها على صفحته بالفايسبوك الإنسحاب من,, راحة نفسية كبيرة.. و الإبتعاد عن شبه أصدقاء منافقين نعمة".. واصفا مجال الفن بعالم النفاق و الحقد و الحسد".. حسب قوله.

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