شمس الدين باشا يعلن إعتزال "عالم الغناء و مغادرة عالم الفن"

أعلن الفنان الاستعراضي شمس الدين باشا اعتزاله الغناء و مغادرة عالم الفن.
و قال شمس الدين باشا في تدوينته نشرها على صفحته بالفايسبوك الإنسحاب من,, راحة نفسية كبيرة.. و الإبتعاد عن شبه أصدقاء منافقين نعمة".. واصفا مجال الفن بعالم النفاق و الحقد و الحسد".. حسب قوله.
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و قال شمس الدين باشا في تدوينته نشرها على صفحته بالفايسبوك الإنسحاب من,, راحة نفسية كبيرة.. و الإبتعاد عن شبه أصدقاء منافقين نعمة".. واصفا مجال الفن بعالم النفاق و الحقد و الحسد".. حسب قوله.
اقرأ أيضا: شمس الدين باشا لحسن الغضباني: رقصيني يا قطة !!!
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