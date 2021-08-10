شمس الدين باشا يعلن إعتزال "عالم الغناء و مغادرة عالم الفن"

أعلن الفنان الاستعراضي شمس الدين باشا اعتزاله الغناء و مغادرة عالم الفن.و قال شمس الدين باشا في تدوينته نشرها على صفحته بالفايسبوك الإنسحاب من,, راحة نفسية كبيرة.. و الإبتعاد عن شبه أصدقاء منافقين نعمة".. واصفا مجال الفن بعالم النفاق و الحقد و الحسد".. حسب قوله.