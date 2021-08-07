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هيئة الوقاية من التعذيب تزور التبيني ومعروف

Publié le Samedi 07 Août 2021 - 12:34قراءة: 0 د, 35 ث
قامت فرق الزيارة التابعة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والمتكوّنة من أعضائها، خلال الأيّام الثلاثة الماضية، بعدد من الزّيارات لعدد من أماكن الاحتجاز.

وأدت الهيئة زيارة فجئية للنائب فيصل التبيني في السجن المدني بالسرس للتقصي بخصوص وضعيته، وأدت كذلك زيارة للمراقبة والتقصي للوزير السابق أنور معروف في مقر إقامته، بعد وضعه رهن الإقامة الجبرية.

وأوضحت الهيئة أن هذه الزيارات تندرج في صلب صلاحيّاتها، المخوّلة لها بموجب قانونها الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرّخ في 21 أكتوبر 2013، وخاصّة فصله الثالث الذي ينصّ على أنّ "الهيئة تتولّى أساسا القيام بزيارات دوريّة منتظمة وأخرى فجئيّة دون سابق إعلام وفي أيّ وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حرّيتهم...".

المصدر جوهرة



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