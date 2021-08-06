مدير عام الصحة العسكرية: نقص التحاليل الإيجابية ووضع صحي في تحسن

في إطار المساهمة في دعم مجهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا أفاد المدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني المشرف على قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 أنه سيتم بداية من الأسبوع القادم برمجة حملات تلقيح جديدة بخمس ولايات أخرى وهي ولايات مدنين وقابس وبنزرت ومنوبة والكاف في إنتظار إستكمال المسح الكلّي لبقيّة الولايات على غرار حملات التلقيح في ولايات تطاوين وسليانة وقبلي والقيروان وجندوبة والّتي استهدفت حوالي 72 ألف مواطنا.كما أشار إلى أن الوضع الصحي شهد تحسنا جزئيا في كامل تراب الجمهورية من خلال تسجيل نقص في التحاليل الإيجابية، فضلا عن تسجيل نقص ما بين 25 و30 بالمائة في عدد الحالات المسجلة.وأكد المدير العام للصحة العسكرية أن تونس ستتلقى قبل 15 أوت الجاري ما يقارب 2 مليون جرعة إضافية من التلاقيح في اطار هبات مقدمة من قبل الدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن 4.5 مليون جرعة في إطار الشراءات المباشرة إضافة إلى 6 مليون جرعة متوفرة حاليا ليرتفع المخزون الوطني للتلاقيح إلى ما يقارب 12 مليون جرعة في أواخر سبتمبر ما سيمكن من تلقيح 6 مليون مواطن وهو ما سيسمح بتحقيق المناعة الجماعية للشعب التونسي.