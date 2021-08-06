الدندان ... عصابة تطارد شابا تخرب جسده بالطعنات وتقتله

تعهد اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة بالبحث والتحري في جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب يبلغ من العمر 19 سنة ويدرس في احد معاهد التكوين المهني حيث طاردته عصابة اجرامية بجهة الدندان باسلحة بيضاء ولما احتمى بعمارة اقتحموها وانهالوا عليه بالطعنات على مستوى الرقبة والاذن وقد تمكن من الفرار منهم ثم احتمى بمقر الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالدندان ليلقي حتفه متأثرا بالاصابات التى تلقاها .



وكشفت الابحاث الأمنية ان الضحية كان عائدا الى منزله ألا أن العصابة الاجرامية اعترضت سبيله وطلبت منه تمكينه من امواله وهاتفه الجوال ولما رفض ذلك ودافع عن نفسه قاموا بقتله وسلبه .





ولا تزال الابحاث جارية للقبض على الجناة الذين تم تحديد هويتهم من قبل الوحدات الأمنية .



