عماد بربورة يعلن استقالته من إدارة الأخبار

أعلن اليوم الخميس الصحفي عماد بربورة استقالته من ادارة الاخبار بعد أكثر من 25 سنة في خدمة قسم أخبار التلفزة التونسية بحسب تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك .



