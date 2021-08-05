أعلن اليوم الخميس الصحفي عماد بربورة استقالته من ادارة الاخبار بعد أكثر من 25 سنة في خدمة قسم أخبار التلفزة التونسية بحسب تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك .
عماد بربورة يعلن استقالته من إدارة الأخبار
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