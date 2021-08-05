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عماد بربورة يعلن استقالته من إدارة الأخبار

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 17:28قراءة: 0 د, 8 ث
أعلن اليوم الخميس الصحفي عماد بربورة استقالته من ادارة الاخبار بعد أكثر من 25 سنة في خدمة قسم أخبار التلفزة التونسية بحسب تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك .

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