حجز أكثر من 1000 لتر من الزيت النباتي المدعم

أفادت اذاعة موزاييك أن الوحدات التابعة للادارة المركزية لشرطة النجدة بتونس تمكنت مساء أمس من حجز أكثر من 1000 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم أخفاها صاحبها داخل محل تجاري ومخزن بين باب الخضراء.



وأفادت الأبحاث المجراة أن صاحب البضاعة المحجوزة كان يعد لاحتكارها وبيعها الى المواطنين بأسعار مرتفعة.



وتولى أعوان شرطة النجدة بالتنسيق مع منطقة الامن الوطني بتونس المدينة تحرير جملة من المحاضر في الغرض في انتظار احالتها على انظار القضاء .



