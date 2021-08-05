   Om Kalthoum - أغدا ألقاك  

حجز أكثر من 1000 لتر من الزيت النباتي المدعم

Publié le Jeudi 05 Août 2021 - 10:16قراءة: 0 د, 21 ث
أفادت اذاعة موزاييك أن الوحدات التابعة للادارة المركزية لشرطة النجدة بتونس تمكنت مساء أمس من حجز أكثر من 1000 لتر من مادة الزيت النباتي المدعم أخفاها صاحبها داخل محل تجاري ومخزن بين باب الخضراء.

وأفادت الأبحاث المجراة أن صاحب البضاعة المحجوزة كان يعد لاحتكارها وبيعها الى المواطنين بأسعار مرتفعة.

وتولى أعوان شرطة النجدة بالتنسيق مع منطقة الامن الوطني بتونس المدينة تحرير جملة من المحاضر في الغرض في انتظار احالتها على انظار القضاء .

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