واشنطن تدرس إلزام الزوار الأجانب بالتطعيم ضد كورونا

الأناضول - تسعى إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تطوير خطة لإلزام جميع الزوار الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة بالتطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد( كوفيد -19) كجزء من رفع قيود السفر.



وكان البيت الأبيض قد أجري مناقشات مع شركات الطيران وآخرين حول كيفية تنفيذ سياسة تتطلب اللقاحات للزوار الأجانب، بما في ذلك الدليل الذي ستقبله بالتطعيم وما إذا كانت الولايات المتحدة ستقبل اللقاحات التي تستخدمها بعض الدول، ولكن لم يتم التصريح بها بعد من قبل المنظمين الأمريكيين.



وبحسب وسائل إعلام أمريكية، ذكر مسؤول، الأربعاء أن البيت الأبيض ليس مستعدًا لرفع قيود السفر فورًا بسبب ارتفاع إصابات كورونا، ومتغير دلتا القابل للانتقال.



ولفت أن إدارة بايدن لديها مجموعات عمل مشتركة بين الوكالات "من أجل الحصول على نظام جديد جاهز يمكننا إعادة فتح السفر، مضيفًا أنه يتضمن "نهجًا مرحليًا يعني بمرور الوقت، مع استثناءات محدودة، أن الرعايا الأجانب يسافرون إلى الولايات المتحدة بحاجة إلى التطعيم بالكامل ".



وتقوم بعض الدول الأخرى، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة ، بتخفيف أو رفع القيود المفروضة على سفر الأمريكيين الذين تم تطعيمهم.



وتحظر الولايات المتحدة حاليًا معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين كانوا في المملكة المتحدة خلال الـ 14 يومًا الماضية، ودول شنغل الـ 26 في أوروبا بدون ضوابط حدودية، وأيرلندا والصين والهند وجنوب إفريقيا وإيران والبرازيل.



كما تم فرض قيود السفر غير العادية الأمريكية لأول مرة على الصين في يناير/كانون ثان 2020 لمعالجة انتشار الفيروس وأضيفت دول أخرى منذ ذلك الحين وآخرها الهند في أوائل مايو/أيار الماضي.



