   Al Jessmi - مضناك  

فتحي الجراي: 'إقامة العياري والتبيني بالسجن تستجيب للمعايير ولم نُسجل أي انتهاكات ضدهما'

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 18:57قراءة: 0 د, 23 ث
أدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب زيارتي تقصي إلى السجنين المودعين بهما النائبين ياسين العياري وفيصل التبيني، وفق ما ذكره مساء اليوم الأربعاء 04 أوت 2021 رئيس الهيئة فتحي الجراي في تدخل هاتفي له على اذاعة شمس.

وأكد فتحي الجراي أن ظروف إقامة النائبين بالسجن تخضع للمعايير المعمول بها، نافيا تسجيل أي انتهاكات ضدهما.

وأفاد المتحدث أن النائبين أبلغا الهيئة أن إيقافهما كان بطريقة استعراضية تم من خلالها ترويع عائلتيهما.


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