ميناء رادس يستقبل معدات طبية لتونس بقيمة إجمالية قدرها 1.8 م د هبة من جمهورية التشيك

قدمت جمهورية التشيك صباح أمس في ميناء رادس معدات طبية لتونس بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليون دينار تونسي لمكافحة جائحة COVID-1،9 و قد استقبلت المساعدة من الجانب التونسي إيناس فرادي ، المدير العام الدولي ، والسيدة سهام بن لازرق من وحدة التعاون الفني بوزارة الصحة.



و قد صرح سفير جمهورية التشيك يان فيشيتال بهذه المناسبة أن "تونس ليست دولة صديقة فحسب ، بل هي أيضًا إحدى الوجهات المفضلة للتشيك. وهذا الوباء تحدٍ مشترك يتطلب جهودًا مشتركة، ونحن هنا من أجل تونس. "



كما أعلن أنه سيتم تقديم تبرع بقيمة 1.1 مليون دينار تونسي على شكل معدات طبية لمستشفى حسان بلخوجة في رأس جبل بولاية بنزرت بالاظافة لأسرة العناية المركزة وأجهزة ومعدات طبية أخرى.



وكانت وزارة الصحة أفادت اليوم الاربعاء أن عدد الوفايات جراء كوفيد-19 بلغ 20410 حالة وفاة

منذ ظهور الجائحة خلال مارس 2020 بعد أن سجلت المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة 184 حالة وفاة جديدة، تم الإبلاغ عنها

يوم 2 أوت الجاري



وأضافت الوزارة في بلاغها اليومي حول تطور الوضع الوبائي بالبلاد أن من بين الوفايات المسجلة 53 حالة حصلت

يوم الاثنين 2 أوت الجاري كما تم تسجيل 2819 إصابة جديدة أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب 23.36 بالمائة، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ تفشي الجائحة ، إلى 599594 إصابة تعافت منها 525889 حالة بعد أن تعافت 4554 حالة يوم 2 أوت الجاري





ونبهت وزارة الصحة في ذات البلاغ إلى أن عدد الوفيات التي يتم نشرها يوميا يمثل عدد الوفايات المبلغ عنها في اليوم ذاته ويشمل الوفايات التي حدثت في الـ 24 ساعة الماضية المبلغ عنها في نفس اليوم والوفايات الحاصلة في الأيام السابقة ولم يتم الإبلاغ عنها ...



