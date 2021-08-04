عبير موسي: محمد عبو كان ''مخلوف'' في عهد بن علي وهومناضل برتبة عميل قبل 2011 ورمز الفشل بامتياز

هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو وزوجته سامية عبو.وقالت عبير موسي في "نقطتها التنويرية" ان سامية عبو تحصلت على أموال من الخارج في حين ان محمد عبو سجن بسبب مواقفه من التطبيع وتدوينته ضد بن علي وكذلك بسبب اعتداءه على محامية.واتهمت عبير موسي محمد عبو بالاستقواء بالأجانب مضيفة " محمد عبو هو مخلوف زمن بن علي وكان يستعمل العنف".وقالت عبير موسي ان محمد عبو مناضل برتبة عميل قبل 2011 وهو عنيف ضد المراة التونسية.وقالت أن عبّو "بكّاي" كلّما يطردوه من الحكومة يخرج متباكيا ... وهو رمز الفشل بامتياز في تونس